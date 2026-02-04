Le Olimpiadi invernali arrivano anche al Carnevale di Rovato

Il Carnevale di Rovato nel segno di Milano – Cortina. L’edizione 2026 della festa organizzata dall’Amministrazione comunale della Franciacorta, in calendario domenica 15 febbraio nella centrale piazza Cavour, avrà infatti come tema «Gli sport olimpici invernali». Un omaggio esplicito ai Giochi olimpici e paralimpici di Milano – Cortina, in pieno svolgimento proprio alla metà di febbraio.

L’iniziativa

La kermesse, voluta dal Comune e dalla Pro loco, tornerà quindi ad affollare il centro storico rovatese; anno dopo anno, il Carnevale ha infatti raggiunto un numero sempre maggiore di persone, grazie alla particolarità voluta, fin dall’inizio, dagli organizzatori: «Ogni maschera – recita il regolamento – dovrà essere realizzata materialmente dai partecipanti e non semplicemente acquistata o noleggiata». Quest’ultima tipologia di costumi “potrà comunque sfilare, ma non sarà valutata ai fini del concorso».

Per chi vorrà invece essere giudicato, davanti al pubblico, dalla giuria popolare sarà necessario raggiungere il numero minimo di tre persone. L’iscrizione è gratuita e prevede due diverse categorie: una per gli adulti (primo premio 500 euro, secondo premio 300 euro, terzo premio 200 euro) e la seconda per gli under 18 (in questo caso i premi sono rispettivamente di 150, 100 e 50 euro). La gara inizierà alle 14.30 e andrà avanti fino alle 16.30, con le premiazioni. In mezzo musica, giochi gonfiabili per i bambini, frittelle, altri dolciumi tipici del Carnevale, animazione e tanto divertimento.

Il programma

L’obiettivo è, meteo permettendo, ripetere l’exploit del 2025, quando circa 3mila persone attraversarono la piazza simbolo della cittadina. In attesa del Carnevale, altre iniziative sono in calendario, a partire da giovedì 5 febbraio, con il via dei nuovi incontri del Comitato pedagogico territoriale dell’Ovest Bresciano, che vede Rovato come Comune capofila, dedicati a «Educare: confini educativi e dialoghi pedagogici», promosso dal Comitato grazie ai fondi stanziati da Regione Lombardia. Domani, giovedì 5 febbraio (ore 20.30, sala civica del Foro Boario di piazza Garibaldi, 1) l’incontro d’apertura, con lo scrittore Matteo Bussola, autore del libro «La neve in fondo al mare».

Il giorno dopo, venerdì 6 febbraio, ci sarà invece la «Giornata dei calzini spaiati», con associazioni, scuole e Comuni impegnate sempre in piazza Cavour a celebrare le diversità come valore e ricchezza condivisa.