Carnevale dei Colli: buona la prima a Desenzano, ora il tour continua

Da qui in avanti, saranno coriandoli. È ufficialmente cominciato il lungo calendario del Carnevale dei Colli. E la partenza, da Desenzano, non poteva essere di miglior auspicio: lungolago gremito, musica e danze, voglia di festa.

Pista a cielo aperto

La sfilata inaugurale di ieri sera ha acceso il centro con un serpentone di carri allegorici, gruppi coreografici e maschere di ogni tipo, tra applausi, risate e un entusiasmo contagioso che ha accompagnato l’intera serata. In prima fila, come sempre, i più piccoli: supereroi in miniatura, principesse, adorabili unicorni e creature d’ogni genere, impegnati a inseguire manciate di caramelle e scorte personali di coriandoli. Ma anche i grandi non si sono tirati indietro, tra travestimenti improbabili e danze senza risparmio.

La musica ha fatto il resto, in un crescendo che ha trasformato Desenzano in una pista a cielo aperto: si è ballato lungo tutto il percorso, senza tregua. Punto focale della serata, piazza Cappelletti, dove i carri hanno sfilato davanti alla giuria in un turbinio di luci, costumi, effetti e coreografie ben studiate. Molto alta anche la partecipazione del pubblico: famiglie, comitive, bambini sulle spalle e smartphone in mano. Una festa vera, capace di mettere insieme generazioni e paesi.

Il calendario

Desenzano ha così aperto il calendario del Carnevale dei Colli, che quest’anno conta quattordici tappe in tutto, tra Brescia e Mantova. Dopo Canneto sull’Oglio (ieri pomeriggio), toccherà a Carpenedolo (7 febbraio), Montichiari (8 febbraio), Concesio e Castenedolo (pomeriggio e sera del 14 febbraio), Castel Goffredo (15 febbraio), Erbusco (17 febbraio), Goito (21 febbraio), Castiglione delle Stiviere (22 febbraio), Volta Mantovana (7 marzo, serale), Manerbio (8 marzo) e infine, per la prima volta, gran chiusura a Manerba sabato 28 marzo, anch’essa in serale.

La novità del finale gardesano, organizzato con la collaborazione dell’assessorato al Turismo di Manerba, segna un nuovo punto per la rassegna, che si conferma sempre più strutturata e partecipata.