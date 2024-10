Ognissanti, Brescia ricorda i defunti: fiera, messe e orari

«Novembre, mese dei morti, quanta tristezza tu porti», scriveva il poeta Giovanni Battista Marini. Ma i cimiteri «diventan giardini» e la sera, «pei tanti lumini, lontani e vicini, sembrano cieli stellati di regni incantati». Succede anche da noi. A Brescia, dentro le mura del Vantiniano, ci sono i crisantemi che colorano l’atmosfera, i pensieri rivolti al regno di Lassù, le candele che scaldano i cuori. Fuori, come da tradizione, è un trionfo di dolciumi, offerte speciali e giocattoli. Domani, venerdì, lungo la carreggiata sud di via Milano e sul lato est di via Industriale verranno allestite 80 bancarelle: si rinnova così il rito della fiera di Ognissanti.

Trasporti

Il Vantiniano, come gli altri cimiteri cittadini, sarà aperto con orario continuato, dalle 8.30 alle 17.30. All’interno sarà garantito il servizio gratuito di bus navetta. E chi non riuscisse a raggiungere autonomamente il cimitero venerdì potrà contare sui mezzi messi a disposizioni gratuitamente da Brescia Mobilità: il servizio sarà attivo dalle 8.30 alle 17 e collegherà il parcheggio di piazzale Beccaria (situato in via Volturno nei pressi dell’Iveco) al cimitero di via Milano con corse previste ogni 10-12 minuti.

Le messe

Venerdì alle 10 il vescovo mons. Pierantonio Tremolada celebrerà la messa in Cattedrale. Sabato, giornata della Commemorazione dei defunti, ci sarà la messa in Duomo alle 9 (per i vescovi, i sacerdoti e i diaconi defunti). Al Vantiniano sarà una giornata densa di celebrazioni: alle 10 al monumento ossario si terrà la cerimonia commemorativa per i caduti di tutte le guerre preceduta dal corteo che partirà dall’ingresso del cimitero; alle 10.20 sarà celebrata la messa; alle 10.50 verranno deposte le corone d’alloro. E nel pomeriggio, alle 15, mons. Tremolada celebrerà la messa nella cappella del Vantiniano, in suffragio dei defunti. Nelle due giornate sono previste modifiche della viabilità; domani i bus seguiranno l’orario festivo.