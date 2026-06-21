Oggi il solstizio d’estate: il trucco del sasso per trovare la meridiana

Basta una matita, un pennello o qualche sasso per mettere in mostra, per sempre, il giorno del solstizio d’estate. Oggi, nell’istante della culminazione, il sole passerà sul punto cardinale sud raggiungendo la massima altezza di tutto l’anno. A Brescia accadrà una ventina di minuti dopo le ore 13.
Tutte le ombre che si proiettano sotto i nostri piedi saranno le più corte dell’anno. Indicando il punto finale delle ombre proiettate dai manufatti principali – muri, pali, edifici di qualunque genere – con un segno a matita, una striscia di colore o una fila di sassi sul terreno, avremo fissato per sempre non solo la loro lunghezza, ma anche dove passa la linea meridiana.
Infatti ogni giorno, pur variando la loro lunghezza durante l’anno, le ombre ritorneranno sulla linea che indica il nord sempre quando culmina il sole al mezzodì locale. Ogni giorno l’istante varierà. Tra oggi e domani è compreso tra 20 e 21 minuti dopo le ore 13.
L’Osservatorio Serafino Zani, nell’ambito del progetto «Le ombre del tempo», promuove la costruzione di una meridiana verticale di facile realizzazione per chiunque (info: osservatorio@serafinozani.it). Una meridiana speciale, con poche linee e tanto spazio da utilizzare per dipingere un murales «solare». Tra le linee da disegnare sulla parete c’è anche quella personalizzata che coincide con una data di nascita o da ricordare. Ecco un regalo originale che si rinnova, se le nuvole non fanno i dispetti, ad ogni compleanno.