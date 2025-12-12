Oggi lo sciopero generale della Cgil: disagi per chi si sposta

Lo sciopero nazionale indetto per oggi dalla Cgil avrà ripercussioni sui trasporti. Brescia Trasporti e Gruppo Brescia Mobilità fanno sapere che «potrebbero verificarsi disagi o interruzioni impreviste al servizio. In particolare, il servizio autobus potrebbe essere interessato da alcune modifiche fino alle 6, dalle 9 alle 11.30 e dalle 14.30 fino al termine.

Potrebbero, inoltre, verificarsi temporanee variazioni mezz’ora prima e mezz’ora dopo lo sciopero». Nella stessa nota in cui si annunciano eventuali disagi, viene anche ribadito che «le dovute comunicazioni a livello locale non sono pervenute nei termini previsti dalla legge».

Sciopero generale: la stazione dei treni di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Relativamente ai treni FerrovieNord comunica che lo sciopero del personale del gestore dell’infrastruttura «avrà ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e dei collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Fino alle 21 di questa sera le corse potranno subire variazioni e cancellazioni. Sulle linee che circolano su rete FerrovieNord - come la Brescia-Iseo-Edolo - sono possibili ulteriori ripercussioni fra le 21 e mezzanotte.

Treni

Il corteo della Cgil in piazza Paolo VI - © www.giornaledibrescia.it

Nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 circoleranno i treni indicati nella lista delle corse garantite, disponibile su trenord.it. FerrovieNord invita i passeggeri a consultare l’elenco prima di mettersi in viaggio. Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse del servizio aeroportuale non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

In città e in provincia già dalla mattinata si sono registrate numerose corse soppresse o in ritardo, con disagi per i pendolari. Per le strade del capoluogo si è svolto il corteo della Cgil, dalla fermata metro San Faustino a Piazza Paolo VI con chiusura affidata Francesca Re David della segreteria generale nazionale, con circa quattromila persone partecipanti.

Altri settori

Ad essere interessati dallo sciopero, indetto contro la legge di Bilancio 2026 del governo, potrebbero essere anche altri settore come la scuola o i servizi sanitari.