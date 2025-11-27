Alstom blocca l’idrogeno: botta e risposta sulla Brescia-Iseo-Edolo

Balotta, Pollini e Cominelli: «Scelta irresponsabile, fermiamoci». L’assessore regionale Lucente e Alstom: «Avanti con il cronoprogramma»

La frenata arriva dalla Francia, ma il contraccolpo rischia di essere squisitamente lombardo e, in particolare, bresciano. La questione è questa: Alstom sospende le attività di sviluppo dei treni a idrogeno (quelli, già in ritardo di un anno, destinati a viaggiare lungo la Brescia-Iseo-Edolo) e chiude la divisione dedicata, causa stop ai finanziamenti pubblici francesi. L’azienda assicura che gli ordini in corso saranno rispettati: tra questi la commessa del 2020 per Fnm, sei convogli destinati