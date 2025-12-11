Sciopero nazionale 12 dicembre, possibili ripercussioni sui trasporti
Da mezzanotte alle 21 di venerdì 12 dicembre, la Cgil ha indetto uno sciopero nazionale che avrà ripercussioni sui trasporti, in particolare sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e dei collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Le corse potranno subire variazioni e cancellazioni.
Le corse garantite
Sulle linee che circolano su rete Ferrovienord – tra cui la Brescia-Iseo-Edolo – sono possibili ulteriori ripercussioni fra le 21 e la mezzanotte, per il proseguire dello sciopero che potrà interessare il personale del gestore dell’infrastruttura. Venerdì 12, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, circoleranno i treni indicati nella lista delle corse garantite, disponibile sul sito di Trenord.
Nella notte fra giovedì 11 e venerdì 12 viaggeranno i convogli con orario di partenza entro l’inizio dello sciopero e arrivo alla destinazione finale entro l’una di notte del 12 dicembre.
