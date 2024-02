Oggi l’ultimo saluto di Dello a Mattia Mauro, morto sul lavoro

Oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Dello sarà celebrato il funerale di Mattia Mauro, il 38enne morto giovedì in un infortunio sul lavoro alla Scotuzzi Agriservizi di Longhena. Il funerale sarà accompagnato dalla banda di cui Mauro era uno dei componenti.

Al funerale parteciperanno anche diversi colleghi e volontari della Bassa Bresciana Soccorso.

Mattia Mauro era conosciuto in paese per il forte spirito altruista e la partecipazione alla vita comunitaria. Con Bassa Bresciana Soccorso, ad esempio, aveva seguito il corso per diventare volontario. Faceva parte, inoltre, della banda di Dello, dove aveva iniziato con la tromba, poi era passato al basso tuba. Lì aveva conosciuto la sua futura compagna di vita, Aurora.

Giovedì sera la notizia della morte di Mattia è arrivata nella sede della banda durante una prova per i prossimi concerti, sconvolgendo tutti. Saranno i musicisti suoi sodali ad accompagnare oggi il corteo funebre.