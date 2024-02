Morto investito in azienda a Longhena: stava finendo il turno

Alessandra Portesani

A perdere la vita è stato Mattia Mauro, 38 anni, di Dello. Il conducente del mezzo che lo ha investito non si è accorto del collega

2 ' di lettura

Longhena, muore sul lavoro travolto da un mezzo

«Altri venti metri e avrebbe timbrato il cartellino…». Mattia Mauro è morto a 38 anni, praticamente al termine del proprio turno di lavoro, investito da un mezzo condotto da un collega proprio nel piazzale dell’azienda Scotuzzi Agriservizi, a Longhena. Mauro si stava dirigendo alla timbratrice con un altro lavoratore. Poi sarebbe andato verso l’uscita dell’azienda in via Bargnano per tornare a casa dalla sua famiglia, a Dello, quando è stato investito da un merlo (un mezzo sollevatore). È la ter