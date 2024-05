Oggi l’addio a Matilda Agnesi, morta nell’uscita di strada in moto

Saranno celebrati oggi alle 17 a Trenzano i funerali di Matilda Agnesi, la 18enne morta sabato nello schianto con la sua moto da 125 cc. La funzione si svolgerà nella chiesa parrocchiale del paese, poi si proseguirà per il tempio crematorio.

Matilda è morta dopo esser uscita di strada con la sua moto, un regalo di compleanno desideratissimo. Aveva ricevuto quella moto Benelli 125 dalla famiglia solo un mese fa, per i suoi 18 anni. Le piogge delle ultime settimane avevano ridotto al minimo la possibilità di salire in sella alla due ruote, ma sabato sembrava finalmente il giorno giusto. Nel pomeriggio Matilda Agnesi è partita da Cossirano, la frazione di Trenzano dove la ragazza viveva con la famiglia, alla volta di Comezzano-Cizzago. Andava a trovare gli zii in una cascina. Poi il ritorno a casa al tramonto. E dopo le 20 è accaduta la tragedia, con la caduta e la morte.