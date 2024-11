Oggi c’è lo sciopero di medici e infermieri

Le prestazioni d’urgenza saranno garantite. Sono invece a rischio in tutta Italia gli esami di laboratorio o radiologici, gli interventi chirurgici, le visite, i servizi assistenziali e le prestazioni infermieristiche ed ostetriche.

Oggi è, infatti, proclamato lo sciopero dei medici e dirigenti sanitari di Anaao Assomed e Cimo-Fesmed e degli infermieri e altri professionisti sanitari di Nursing Up. I motivi vanno dall’assenza di risorse per assumere nuovo personale fino alla mancata riforma delle cure ospedaliere e territoriali.

Malcontento

«Al di là degli aspetti economici – spiega il chirurgo Diego Benetti, referente provinciale di Anaao Assomed –, ciò che chiediamo è il riconoscimento della professione. È evidente la necessità di riformare completamente il sistema. Moltissimi colleghi medici hanno lasciato gli ospedali per trasferirsi all’estero. Alcuni chiedono il prepensionamento per andare a lavorare nelle strutture private. Conosco quattro cardiochirurghi diventati medici di famiglia. Il malcontento è forte e diffuso».

Parla di malcontento anche Giorgio Mena, referente provinciale di Nursing Up che oggi parteciperà alla manifestazione di Roma con alcuni colleghi di Brescia. Difficile prevedere quante figure della sanità non lavoreranno. «Molti appoggiano l’iniziativa e ne sostengono le ragioni scatenanti, ma non possono aderirvi perché devono garantire i servizi», spiega Mena. Sulla questione ieri si è espressa anche la Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri): il presidente nazionale Filippo Anelli ha definito lo sciopero «espressione del disagio dei medici, esasperati da mancanza di risposte».