Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Tetto da risanare, oggi il Castello di Brescia è chiuso

Chiusura necessaria per avviare il cantiere che dovrebbe concludersi in primavera: oggi saranno allestiti i ponteggi all’ingresso principale
AA

Oggi, lunedì 12 gennaio, il Castello di Brescia sarà chiuso al pubblico per allestire i ponteggi all’ingresso principale. L’interdizione riguarderà tutti gli accessi, inclusi quello principale, da via del Castello, e quello dal parco della Montagnola (Strada del Soccorso).

Si tratta dei lavori di completamento del risanamento conservativo delle coperture, finalizzati alla messa in sicurezza e alla conservazione di questo patrimonio storico.

L’intervento, del valore di 400mila euro e terminerà in primavera.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CastellocantiereBrescia
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario