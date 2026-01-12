Tetto da risanare, oggi il Castello di Brescia è chiuso
Chiusura necessaria per avviare il cantiere che dovrebbe concludersi in primavera: oggi saranno allestiti i ponteggi all’ingresso principale
Oggi, lunedì 12 gennaio, il Castello di Brescia sarà chiuso al pubblico per allestire i ponteggi all’ingresso principale. L’interdizione riguarderà tutti gli accessi, inclusi quello principale, da via del Castello, e quello dal parco della Montagnola (Strada del Soccorso).
Si tratta dei lavori di completamento del risanamento conservativo delle coperture, finalizzati alla messa in sicurezza e alla conservazione di questo patrimonio storico.
L’intervento, del valore di 400mila euro e terminerà in primavera.
