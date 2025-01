Odore di cloro e ammoniaca: a Lonato evacuata la scuola Tarello

Un forte odore di cloro e ammoniaca, avvertito nei corridoi della scuola media Torello, ha causato disagi agli studenti e agli insegnanti, portando all’attivazione delle procedure di emergenza. I sintomi principali riportati sono stati fastidio alla gola e irritazione agli occhi.

Per garantire la sicurezza di tutti, circa cinquanta persone, tra ragazzi e personale scolastico, si sono inizialmente radunate nell’aula magna, per poi essere evacuate.

I mezzi di soccorso alla scuola Tarello di Lonato - © www.giornaledibrescia.it

L’intervento

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno effettuato accurati sopralluoghi. Nonostante l’odore percepito, i controlli effettuati con strumenti specifici non hanno rilevato la presenza di sostanze irritanti o pericolose nell’aria. Dopo le verifiche, è stato confermato che la situazione era sotto controllo e che non sussistevano rischi per la salute.

Tre ambulanze e due auto mediche sono state fatte confluire sul posto. Nessuno dei ragazzi né degli insegnanti ha avuto bisogno delle cure dei sanitari.