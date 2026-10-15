Odio e violenza sui social: denunciare o ignorare, tu cosa faresti?

I commenti minacciosi e rabbiosi su Facebook, Instagram e TikTok e ciò che è accaduto alla sindaca di Brescia fanno tornare al centro il tema delle denunce: qui puoi dire la tua

15 ottobre 2026

Commenti d'odio sui social: denunciare o no? Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti di' la tuacommentiviolenza onlineminacce Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...