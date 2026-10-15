La minaccia ricevuta sui social dalla sindaca di Brescia, Laura Castelletti, che ha denunciato la pagina da cui sarebbe stato diffuso il messaggio, riporta l’attenzione sul tema della violenza online e su come reagire a insulti e intimidazioni. Denunciare è un dovere, oppure è più efficace ignorare chi attacca sui social? La domanda divide anche sul piano personale, tra chi ritiene necessario segnalare questi episodi e chi pensa che non serva a nulla. Tu come ti comporteresti?
Odio e violenza sui social: denunciare o ignorare, tu cosa faresti?
I commenti minacciosi e rabbiosi su Facebook, Instagram e TikTok e ciò che è accaduto alla sindaca di Brescia fanno tornare al centro il tema delle denunce: qui puoi dire la tua
Commenti d'odio sui social: denunciare o no?
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