Occupazione abusiva a Bedizzole, immobile sgomberato: due denunciati

Sgomberato un immobile in piazzale Europa a Bedizzole, due persone sono state denunciate per occupazione abusiva. Si tratta di un ragazzo di 28 anni e di una ragazza di 27, entrambi italiani e già noti alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno eseguito l'operazione, finalizzata al ripristino della legalità, dando attuazione a un provvedimento di rilascio forzato e al sequestro preventivo della struttura.

L’attività trae origine dalla querela presentata dal proprietario, che aveva segnalato l’occupazione abusiva dei locali da parte dei due ragazzi. Occupazione che, tra le altre cose, determinava una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica. All’operazione hanno preso parte anche i Vigili del fuoco e tecnici dell’Enel, intervenuti per verificare le condizioni di sicurezza dello stabile e la regolarità degli impianti.

Terminato lo sgombero, il proprietario ha provveduto a mettere in sicurezza l’edificio, affidando i lavori a una ditta specializzata per evitare nuove intrusioni.