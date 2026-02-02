Vandalizza il Comune e viene fermato: 20 giovani accerchiano i carabinieri

Attimi di tensione nella notte a Nuvolera in piazza Generale Luigi Soldo. Un giovane è stato sorpreso da una pattuglia dei Carabinieri mentre con una pistola a pallini di plastica stava sparando contro il municipio e contro le bandiere civiche.

L’episodio

I carabinieri intervenuti lo hanno identificato, ma a quel punto una ventina di ragazzi ha circondato la pattuglia. Il ragazzo è stato condotto in caserma, ma la vettura di servizio è stata seguita dal gruppo che poi ha sostato a lungo all'esterno della caserma.

Immediate le reazioni in paese: il fatto è stato collegato a un altro episodio accaduto in mattinata ovvero quando diversi ragazzi hanno lanciato dei petardi in chiesa durante una messa.

L’amministrazione

L'Amministrazione comunale in queste ore sta sentendo la prefettura per ipotizzare l'introduzione di ordinanze che limitino gli orari di apertura dei locali pubblici del centro del paese. Il sindaco Agnelli avrebbe dunque intenzione di calmierare gli orari per evitare assembramenti nelle piazze ed evitare che ci siano problemi di ordine pubblico nella notte.

Viene anche segnalato che nei pressi dell'edicola e in piazza sono stati trovati questa mattina decine di palloncini neri del tipo utilizzato dai giovani per inalare protossido d'azoto. Secondo le segnalazioni pare che ci sia qualcuno che frequenta la piazza munito di bombola e cede i palloncini riempiti con il gas esilarante con cui i giovani si procurano lo sballo del fine settimana.