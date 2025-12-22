Giornale di Brescia
Nutrizione parentale al Civile, arriva il sì della commissione

Paola Gregorio
I due locali per il confezionamento delle sacche, di 60 metri quadrati, verrebbero realizzati da un porticato in una porzione dell’ospedale al piano terra
I locali saranno realizzati a piano terra - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
La commissione Urbanistica ha approvato la richiesta avanzata dall’ospedale Civile di realizzare un centro dedicato all’allestimento di sacche per la nutrizione parenterale totale destinate all’Ospedale dei bambini.

Si tratta di una modalità di alimentazione per via endovenosa con una speciale soluzione liquida che apporta tutti i nutrienti necessari per i bimbi nati prematuri o per i pazienti le cui condizioni di salute non consentono l'uso del normale tratto digestivo.

I due locali per il confezionamento delle sacche, di 60 metri quadrati, sarebbero realizzati ricavandoli da un porticato in una porzione dell’ospedale Civile dove al piano terra si trovano già attività simili.

È un intervento considerato urgente dal nosocomio cittadino che però, come precisato dallo stesso Civile, non riguarda una zona tra quelle interessate dalla riqualificazione dell'ospedale.

«Quando il Civile avanza una richiesta, facciamo tutte le valutazioni necessarie per andare incontro alle esigenze di un ospedale così importante per la città e non solo», sottolinea l’assessore comunale all’Urbanistica, Michela Tiboni.

  3. Ricarica la pagina se necessario