Salò, il supermercato del centro riapre con il marchio Despar

Il vecchio market di via San Bernardino a Salò riapre i battenti. I manifesti affissi all’esterno della struttura annunciano la «prossima nuova apertura», sotto l’insegna del marchio Despar. I salodiani, soprattutto quelli più anziani che non hanno la possibilità di prendere l’auto per recarsi negli altri supermercati, torneranno a poter fare la spesa in centro storico.

Per Pasqua

Una comodità che mancava dal 30 settembre scorso, quando l’Italmark di via San Bernardino, storico punto vendita aperto dall’allora Italfrutta nel 1969, chiuse i battenti suscitando il rammarico di molti. Anche dell’Amministrazione comunale, che sottolineò il valore sociale del punto vendita. Ora l’annuncio della prossima riapertura.

Il vecchio Italmark di via San Bernardino - Foto New Reporter Spada © www.giornaledibrescia.it

«Siamo evidentemente felici – il commento del sindaco Francesco Cagnini – della notizia di una prossima apertura con una nuova gestione del punto vendita, avendone sempre sottolineato il valore sociale, al servizio soprattutto della comunità dei residenti, del centro storico e delle zone adiacenti, in particolare della popolazione anziana. A suo tempo come Amministrazione comunale, in occasione della notizia della chiusura del supermercato, ci eravamo subito attivati e spesi in un incontro con la proprietà, invitandola a valutare le proposte che andassero nella direzione di mantenere un presidio con le medesime caratteristiche merceologiche. Cosa che oggi è avvenuta e ulteriormente confermata anche da un primo incontro con i nuovi gestori che ci hanno anticipato che l’intenzione è di aprire già a Pasqua, a seguito di alcuni lavori di ammodernamento».

In fermento

Una buona notizia per molti residenti. Va detto che a Salò c’è un certo fermento sul fronte delle strutture della grande distribuzione. Alla rotonda di Cunettone, lungo la Sp 25 per Puegnago, si lavora a pieno regime nel cantiere che sta edificando un nuovo supermercato che aprirà con il marchio Lidl, con una superficie di 1.950 metri quadrati. Andrà ad aggiungersi all’Aldi aperto nel 2019 a poca distanza, e al Carrefour, anch’esso a Cunettone. Ci saranno così tre supermercati nel raggio di pochi decine di metri, che si aggiungono peraltro ai due già presenti a ridosso del centro di Salò, l’Italmark e il Conad.

Da segnalare che sulla Sp 25 sono in corso, in funzione del nuovo supermercato e per migliorare il servizio alla frazione di Cunettone, lavori di rifacimento e potenziamento della rete dell’acquedotto. Per questa ragione fino al 14 febbraio lungo la Provinciale è istituito un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico.