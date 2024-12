Nuovo Civile: la storia della ricostruzione dell’ospedale, dall’inizio

Il nuovo ospedale di Brescia è stato annunciato da Letizia Moratti nel 2021, ma l’iter è ancora embrionale

L'ospedale Civile di Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it

Correva l’anno 2021, la voce era quella dell’allora vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Letizia Moratti, arrivata in città per annunciare il progetto battezzato da subito «l’ospedale del futuro». E, in effetti, Brescia per il suo ospedale Civile pareva avere in tasca tutti i numeri giusti: un budget da quasi 500 milioni di euro (non bruscolini che si possono ritagliare tra le pieghe di bilanci pubblici sempre più striminziti) e un disegno che prefigurava «un totale ripensamento»