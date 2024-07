Nuovo incidente in A4 a Calcinatello: 7 chilometri di coda

Dopo il tamponamento di questa mattina all'altezza di San Martino della Battaglia, un nuovo incidente sta provocando importanti ripercussioni sul traffico in A4.

L'incidente tra due veicoli è avvenuto tra il casello di Brescia Est e quello di Desenzano, in direzione Venezia, all’altezza di Calcinatello. Non si conoscono al momento le condizioni delle persone coinvolte. Le code in quel tratto hanno raggiunto i sette chilometri di lunghezza.