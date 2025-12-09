Brescia, nuovo Consiglio comunale dei ragazzi: il sindaco è Dante Nolli

È un laboratorio di democrazia e resterà in carica per il biennio 2025/2027 il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi. Questa mattina all’interno di Palazzo Loggia, i 47 bambini presenti per il rinnovo, hanno votato eleggendo Dante Nolli come nuovo sindaco, Filippo Plebani, vicesindaco, e Pietro Crescini, presidente del consiglio comunale dei ragazzi.

A Brescia il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

In questi anni i ragazzi potranno ascoltare, guardare e proporre alla sindaca di Brescia Laura Castelletti e ai membri del Consiglio degli adulti alcune idee per migliorare la città, affrontando temi come la sicurezza, lo sport, la cultura, il bilancio e lo sviluppo urbano.