Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Brescia, nuovo Consiglio comunale dei ragazzi: il sindaco è Dante Nolli

Lucia Lazzari
Quarantasette bambini e bambine hanno eletto sindaco, vicesindaco e presidente del Consiglio: sarà un laboratorio di democrazia e resterà in carica per un biennio
Loading video...
Il nuovo consiglio comunale dei ragazzi
AA

È un laboratorio di democrazia e resterà in carica per il biennio 2025/2027 il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi. Questa mattina all’interno di Palazzo Loggia, i 47 bambini presenti per il rinnovo, hanno votato eleggendo Dante Nolli come nuovo sindaco, Filippo Plebani, vicesindaco, e Pietro Crescini, presidente del consiglio comunale dei ragazzi.

  • A Brescia il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi
    A Brescia il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • A Brescia il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi
    A Brescia il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • A Brescia il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi
    A Brescia il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • A Brescia il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi
    A Brescia il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • A Brescia il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi
    A Brescia il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • A Brescia il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi
    A Brescia il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • A Brescia il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi
    A Brescia il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

In questi anni i ragazzi potranno ascoltare, guardare e proporre alla sindaca di Brescia Laura Castelletti e ai membri del Consiglio degli adulti alcune idee per migliorare la città, affrontando temi come la sicurezza, lo sport, la cultura, il bilancio e lo sviluppo urbano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Consiglio comunale dei ragazzi
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario