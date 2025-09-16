Il comandante dei Carabinieri Raucci al GdB: «Territorio e prevenzione»

«Ho trascorso la prima settimana qui a Brescia e posso solo confermare che è una provincia decisamente complessa, dinamica, che richiede il nostro intervento in maniera differenziata a seconda delle varie realtà territoriali».

A dirlo è stato il nuovo comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, colonnello Alberto Raucci, 46 anni, originario di Caserta, in precedenza alla guida del gruppo di Frascati, in occasione della visita di saluto che ha voluto riservare alla redazione multimediale del Giornale di Brescia.

Il comandante Raucci in visita alla redazione del GdB - © www.giornaledibrescia.it

Il comandante Raucci in visita alla redazione del GdB - © www.giornaledibrescia.it

Il comandante Raucci in visita alla redazione del GdB - © www.giornaledibrescia.it

Il comandante Raucci in visita alla redazione del GdB - © www.giornaledibrescia.it

Il comandante Raucci in visita alla redazione del GdB - © www.giornaledibrescia.it

Il comandante Raucci in visita alla redazione del GdB - © www.giornaledibrescia.it

Il comandante Raucci in visita alla redazione del GdB - © www.giornaledibrescia.it

Il comandante Raucci in visita alla redazione del GdB - © www.giornaledibrescia.it

Per Raucci, che ha preso il posto del colonnello Vittorio Fragalà, la priorità è dettata dalla presenza capillare sul territorio, dove ci sono tante stazioni dell'Arma. Un concetto che ha voluto condividere e ribadire con il presidente dell’Editoriale Bresciana, Pierpaolo Camadini, e la direttrice del nostro quotidiano, Nunzia Vallini, che lo hanno accolto nella sede del Giornale.

«La prima istanza – ha dichiarato il colonnello Raucci – è certamente quella di valorizzare al massimo la conoscenza del territorio che è data dalla capillarità del dispositivo dell'Arma, così da intercettare in maniera preventiva eventuali situazioni delicate, meritevoli di essere portate anche all’attenzione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, a partire dal Comitato provinciale dell’ordine della sicurezza pubblica (l’organismo che, coordinato dalla Prefettura, consente a tutte le forze dell’ordine di condividere le linee di azione, all’occorrenza anche con i vertici di enti locali e altri uffici dello Stato, ndr) e di operare in stretta sinergia con l’autorità giudiziaria al verificarsi di episodi di criminosi».