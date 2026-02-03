A Brescia ci sono sessanta nuovi portali per la lettura delle targhe

Sessanta nuovi portali di lettura targhe sono a disposizione delle forze dell’ordine nel territorio del Comune di Brescia. Aggiungendo 600mila euro ai circa 170mila messi a disposizione dal Ministero dell’Interno, l’Amministrazione comunale ha installato un sistema di lettura targhe sulla gran parte degli accessi alla città.

La centrale

Le immagini in presa diretta, e le relative segnalazioni del sistema, sono visionabili da una centrale attivata al comando della Locale di via Donegani mentre il server che conserva le immagini è localizzato in questura.

Tutte le forze di polizia hanno accesso ai dati e alle immagini. Il progetto si completerà nelle prossime settimane con l’installazione di altri 20 portali per cinturare tutti gli accessi al comune. Occhi elettronici che si aggiungono alle 300 telecamere comunali e alle 800 montate tra autobus e metropolitana.

La sindaca e il prefetto

Laura Castelletti ha parlato di «un progetto che prosegue nella direzione della sicurezza partecipata e condivisa», mentre il prefetto Polichetti ha sottolineato come sia «il traguardo di un lavoro di squadra su più fronti aperto nel 2024».