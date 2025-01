Nuovi certificati per la disabilità, per ora polemiche e disagi

I medici di famiglia lamentano «problemi informatici, aumento del carico di lavoro e carenza di formazione»

Brescia è tra le nove province in cui la sperimentazione è partita

Tra sistema informatico che fa i capricci, assenza di formazione specifica e aumento del carico di lavoro i medici di famiglia stanno avendo non pochi problemi nel compilare e trasmette all’Inps il nuovo documento (denominato «certificato medico introduttivo») indispensabile, da quest’anno, per avviare la pratica di riconoscimento della disabilità nella nostra e in altre otto province scelte come terre di sperimentazione della nuova legge in materia. Una legge che impone un cambio di prospettiva