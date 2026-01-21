Giornale di Brescia
Nuova sede di A2A, l’interesse su via Sostegno «resta reale e concreto»

Lo conferma la società dopo aver preso atto del ritiro del piano attuativo da parte di G. C. Real Estate Development. Avviato un progetto di fattibilità tecnico-economica
L’area di via Sostegno come progettata dallo studio B+MA per conto della G.C. srl - © www.giornaledibrescia.it
L’area di via Sostegno come progettata dallo studio B+MA per conto della G.C. srl - © www.giornaledibrescia.it
L’interesse di A2A sull’area di via Sostegno dove sarebbe dovuta sorgere la nuova sede della multiutility «resta reale e concreto».

A confermarlo è la stessa società, prendendo atto «del ritiro del piano attuativo dell'ambito AT-A.6 (via Sostegno) da parte di G. C. Real Estate Development – comunica attraverso una nota –. Il ritiro del piano attuativo non preclude la possibilità di giungere alla presentazione di un nuovo piano per lo sviluppo dell’area sulla base, o in variante, di quanto, previsto dall’attuale piano di governo del territorio del comune di Brescia».

A conferma del proprio interesse «A2A sta avviando un piano di fattibilità tecnico-economica che consenta la realizzazione di nuove iniziative immobiliari sull’area, laddove vi siano i presupposti di sostenibilità e compatibilità con le proprie esigenze».

