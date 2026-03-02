Dopo ritardi e polemiche, la nuova rotonda di Prevalle è operativa

Sedici mesi di lavori, stop e ripartenze, con disagi e polemiche, poi finalmente la chiusura del cantiere. A Prevalle, lungo la Sp116 nel tratto di via Industriale, si è conclusa solo venerdì scorso la vicenda della nuova rotatoria che ha preso il posto del pericoloso incrocio con via Repubblica. Un’opera pensata per mettere in sicurezza e rendere più scorrevole un tratto da anni ritenuto critico, ma anche per facilitare l’accesso e l’uscita dei mezzi pesanti diretti al nuovo stabilimento che IdealCar, azienda di Gavardo, sta costruendo proprio accanto alla rotatoria.

Il via e lo stop

I lavori erano partiti nel novembre 2024 e, fino a gennaio 2025, erano avanzati rapidamente. In quella fase IdealCar aveva completato le opere di propria competenza, pari a circa il 90 per cento dell’intervento, mentre proseguiva in parallelo anche la realizzazione del nuovo stabilimento. Poi lo stop, con mesi di ritardi e polemiche, quando mancavano soltanto la rampa di uscita dalla strada parallela alla Provinciale e il cordolo spartitraffico all’innesto con via Repubblica, opere a carico del Comune.

La ripartenza

Dopo ripetute rassicurazioni e annunci di ripartenza, anche da parte del sindaco Damiano Giustacchini, il cantiere è ripreso soltanto nell’ottobre 2025, con la costruzione della rampa poi rallentata da modifiche in corso d’opera. Una rampa tutt’altro che secondaria, perché richiesta dalla Provincia in fase di approvazione del progetto e quindi indispensabile per completare l’intervento.

Solo venerdì scorso sono stati ultimati gli ultimi lavori, con il completamento della rampa e del cordolo, l’apertura di via Repubblica e la piena entrata in funzione dell’opera. Si chiude così, dopo quasi un anno e mezzo, una vicenda segnata da ritardi e forti polemiche, con un’opera attesa da tempo e mesi di disagi per chi transitava in zona, soprattutto in estate, quando il traffico della Ss45bis si riversava sulla Provinciale aggravando code e rallentamenti.