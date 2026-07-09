Tra un anno Pozzolengo avrà una nuova casa delle associazioni

Per molti resterà sempre la storica trattoria «Al monumento». Presto, però, quello stesso edificio diventerà la nuova casa delle associazioni di Pozzolengo. Il Comune ha infatti acquistato lo stabile di via Garibaldi, oggi sede anche della Pro Loco, con l’obiettivo di riqualificarlo e trasformarlo in un punto di riferimento per il volontariato e la vita associativa del paese. L’Amministrazione stima di mettere a disposizione i nuovi spazi nella seconda metà del 2027.
L’acquisto
L’immobile è stato acquistato per 120mila euro, una cifra in linea con la perizia di stima, grazie alle risorse derivanti dalla convenzione sottoscritta con Terna. Si tratta delle compensazioni legate alla realizzazione della nuova stazione elettrica a 132 kV, infrastruttura connessa alla linea ferroviaria ad alta velocità Brescia-Verona. L’acquisto e la successiva riqualificazione saranno finanziati proprio attraverso queste risorse.
I lavori
L’intervento di ristrutturazione prenderà il via a breve e consentirà di ricavare sedi più ampie, moderne e funzionali per le associazioni pozzolenghesi. Accanto agli spazi destinati alle realtà del volontariato nasceranno anche nuovi ambienti dedicati all’aggregazione, agli incontri e alle attività aperte alla cittadinanza, con l’obiettivo di creare un luogo capace di favorire partecipazione e condivisione.
La scelta, spiega il Comune, nasce anche dalla necessità di ampliare il patrimonio pubblico destinato ai servizi collettivi.
Nella delibera con cui il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’acquisto viene infatti evidenziato come Pozzolengo disponga di pochi immobili comunali idonei a ospitare attività istituzionali, sociali, culturali e associative e come l’edificio di via Garibaldi rappresenti una soluzione strategica, trovandosi nel cuore del centro storico e ospitando da anni alcune delle realtà più radicate del paese.
«L’associazionismo è uno dei patrimoni più preziosi della nostra comunità: sostenere chi dedica tempo, passione ed energie agli altri significa investire nel futuro», sottolinea l’Amministrazione comunale. Al termine dei lavori il complesso offrirà una sede moderna non soltanto per i volontari, ma anche un’area polifunzionale per eventi culturali e istituzionali.