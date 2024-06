Nuova allerta per il maltempo, a Brescia Codice arancione per rischio temporali forti

Purtroppo non si ferma il maltempo che in questi giorni sta mettendo in seria difficoltà il territorio bresciano. Regione Lombardia ha infatti diramato un nuovo bollettino meteo, con l’allerta temporali che viene indicata con il Codice arancione (criticità moderata) dalle 18 di oggi fino alle 6 di domani, giovedì 13 giugno.

Parimente è stato anche comunicato il Codice giallo per il rischio idrogeologico, con la fase di attenzione che andrà dalle 18 di oggi fino alle 14 di domani.