Notte di San Lorenzo, dove vedere a Brescia le stelle cadenti

Loris Ramponi, Viviana Filippini

In città e provincia sono diversi i luoghi in cui osservare l’evento astronomico. E ci sarà anche il meeting dei planetari gonfiabili

Stelle cadenti nella notte di San Lorenzo - Foto © www.giornaledibrescia.it

In questo periodo dell’anno l’orbita del nostro pianeta incrocia le polveri extraterrestri dello sciame meteorico delle Perseidi, associate alla tradizione popolare che le immaginava come le «lacrime» di San Lorenzo martirizzato sulla graticola il 10 agosto 258. Per partecipare al rito osservativo che coinvolge chiunque, perché quasi nessuno rinuncia a dare un’occhiata al cielo, è utile avere qualche consiglio ed essere preparati all’evento celeste. Quando cercare le stelle cadenti Anche se la n