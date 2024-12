«Note di Natale» a Sirmione: il cartellone di concerti

Il centro storico del comune gardesano si trasformerà in un palcoscenico grazie agli appuntamenti in programma a dicembre, per le festività natalizie

Il centro di Sirmione ospiterà numerosi appuntamenti musicali

A A Riduci Ingrandisci Durante le feste il centro storico di Sirmione si trasformerà in un grande palcoscenico, grazie alle «Note di Natale», un cartellone di concerti che animeranno le strade e le piazze del borgo antico. Il primo appuntamento sarà con il coro Gospel Soul, che si esibirà in centro storico sabato 7 dicembre e domenica 29 dicembre alle 14 e lunedì 6 gennaio alle 11 e alle 14. Grandi concerti natalizi (gratuiti) anche nella chiesa di San Francesco a Colombare: il primo appuntamento è sabato 7 dicembre alle 21 con il «Gospel Soul Time», un omaggio alla musica afroamericana soul, R&B e gospel. Attesissimo il concerto sacro «Donna sei tanto grande e tanto vali» per la regia di Gerardo Placido, una prima assoluta in scena domenica 8 dicembre alle 15.30. Leggi anche Musica e sapori: gli appuntamenti di dicembre a Sirmione La parrocchiale accoglierà anche il concerto gospel «The Golden Guys», in calendario venerdì 13 dicembre alle 21, e il concerto «Armonie di Natale» di sabato 21 dicembre alle 21. Il 28 dicembre alle 11 la Rusty Brass si esibirà alle 17.15, con un concerto a Palazzo Callas. Melodie della tradizione anche nella Chiesa di Sant’Orsola a Rovizza, dove domenica 29 dicembre alle 21 andrà in scena il concerto «A Gospel Christmas».

