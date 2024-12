Musica e sapori: gli appuntamenti di dicembre a Sirmione

Luci, fuochi d’artificio, musica ed enogastronomia. Accogliente e affascinante in ogni stagione, nel periodo natalizio Sirmione si trasforma in un vero gioiello, pronto a incantare chiunque decida di trascorrere il periodo più magico dell’anno sulle sponde del lago di Garda, grazie a un ricco calendario di eventi pensati per grandi e piccini (tutti gratuiti).

Il programma

Novità di quest’anno sono le degustazioni enogastronomiche all’insegna dei sapori del lago (sabato 7 e 28 dicembre e domenica 5 gennaio alle 11 in centro storico) a cura di Talent Kitchen.

All’insegna della tradizione, invece, l’allestimento della pista di pattinaggio su ghiaccio, che da domenica 8 dicembre a lunedì 6 gennaio animerà i pomeriggi di piazza Mercato a Colombare.

Grande festa, poi, giovedì 12 dicembre per l’arrivo di Santa Lucia, attesa dalle 17.30 in piazza Carducci (centro storico) e negli oratori di Colombare e Lugana.

Canto e danza saranno protagonisti sabato 14 dicembre: alle 15 al Palazzo dei Congressi di piazzale Europa si potrà assistere al musical «Mary Poppins» dell’Accademia Showbiz, mentre alle 19 al PalaSport di via Leonardo Da Vinci sarà in scena la «Danza sotto le stelle» della scuola di danza Valerio Catullo.

Domenica 15 dicembre, invece, la School Band della scuola civica di musica si esibirà nel concerto «Rock on Ice», in programma alle 15 in piazzale Montemurro.

Anche gli Amici di Rovizza e il Gruppo Alpini organizzano una serata di festa sabato 21 dicembre alle 17.45 in piazza Rovizzi, mentre domenica 22 dicembre, alle 16.30 al Palazzo dei Congressi la Catullo Sound Orchestra si esibirà nel concerto di Natale.

La fine del 2024 sarà scoppiettante: domenica 29 dicembre alle 18 il lungolago Diaz s’illuminerà con uno spettacolo di fuochi d’artificio, mentre la festa di Capodanno sarà in piazza Mercato, con dj set dalle 22.

Occasioni da non perdere

«Il mondo da un oblò». Da sabato 7 a domenica 9 marzo a Palazzo Callas Exhibitions in piazza Carducci sarà allestita la 17esima edizione della mostra collettiva degli artisti sirmionesi. Inaugurazione alle 10.30, ingresso libero.

Premio Sirmione Fotografia. La cerimonia di premiazione dell’edizione 2024 del Lake Garda Photo Challenge e della Sirmione Photo Marathon è in programma domenica 15 dicembre alle 10 al Palazzo dei Congressi.

Letture in biblioteca a tema natalizio. Giovedì 19 dicembre alle 17 apuntamento con il Sirmione Book Club Kids, e venerdì 20 dicembre alle 16.30 incontro con il Gruppo di Lettura delle ragazze e dei ragazzi del Sirmione Book Club.