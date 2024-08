Nonna e nipotina investite sulle strisce pedonali a Rovato

Una nonna e la nipotina di 7 anni, entrambe rovatesi, sono state investite a metà pomeriggio sulle strisce pedonali di via Solferino 4 a Rovato. Stavano attraversando sulle strisce pedonali che si trovano a una cinquantina di metri di distanza dal Crocevia, porta d'ingresso al centro storico franciacortino, quando un'autovettura diretta verso corso Bonomelli, guidata da un pensionato rovatese che non ha notato l'attraversamento, le ha investite.

Sul posto in pochi minuti sono arrivate due ambulanze e due automediche. La piccola ha riportato lesioni a una gamba e la nonna a una spalla: entrambe sono state condotte in ospedale per accertamenti e per valutare eventuali fratture, ma non sono in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente e la gestione della viabilità sono in carico alla Polizia locale di Rovato, arrivata con una pattuglia in via Solferino, dove era presente anche l'assessore comunale alla sicurezza Pieritalo Bosio.