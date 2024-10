Non si ferma al controllo, trascina un agente della Locale

Ha trascinato un agente della Polizia locale per alcuni metri e quando, in sella al suo motorino, è andato a sbattere contro un'auto è stato bloccato e arrestato per porto abusivo di arma. L'uomo, un 48enne di Sulzano, aveva in tasca un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri.

I fatti

Il fatto è successo ieri a Rovato, attorno mezzogiorno, quando gli agenti, agli ordini della comandante Silvia Contrini, hanno ricevuto l'alert dalle telecamere per un motorino che girava per le vie del paese franciacortino senza targa. La cosa ha insospettito gli agenti che hanno ricercato il motociclo nelle zone della piscina trovandolo poi parcheggiato vicino al supermercato. Non appena il 48enne si è rimesso in sella al motorino è stato fermato da uno degli agenti per un controllo, ma invece di fermarsi ha accelerato, trascinando il vigile fino a quando è andato sbattere contro un veicolo. E anche lì, all'arrivo dell'altro agente, ha continuato a sgomitare. Il 48enne, che risulta avere molteplici condanne per furti anche su veicoli, questa mattina è stato portato davanti al giudice, che ha convalidato l'arresto, disponendo gli arresti domiciliari. Il vigile è stato condotto in ospedale ed è stato dimesso con un trauma contusivo al ginocchio, guaribile in cinque giorni.