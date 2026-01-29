Niscemi, Musumeci: «La frana potrebbe estendersi per altri 150 metri»

A Niscemi «non sappiamo quanto la linea della frana possa ancora estendersi. I tecnici hanno suggerito altri 150 metri. Se consideriamo altri 400 metri in larghezza, sono centinaia le case coinvolte nella zona rossa. Sono case che molto probabilmente non potranno essere più abitate».

Così il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, al Forum in Masseria a Roma: «La frana è ancora in atto, lentamente ma inesorabilmente», ha detto a proposito dell’emergenza che ha colpito in questi giorni l’area in provincia di Caltanissetta.

Stop alle rate dei mutui

Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile - Foto Ansa/Fabio Murru © www.giornaledibrescia.it

Parlando ai microfoni di Rtl, Musumeci ha poi annunciato «una sospensione del pagamento delle rate di mutuo e di ogni altra obbligazione. Con la ministra Calderone stiamo individuando quali e quanti ammortizzatori servono per sollevare quelle aziende, ora inattive, che dovrebbero pagare i contributi per i lavoratori. Alcune misure credo siano già alla firma, altre hanno bisogno di un provvedimento di legge e lo affronteremo nel Consiglio dei ministri».

Gli sfollati

Gli sfollati registrati negli elenchi tenuti dalla Protezione civile sono 1.309. «Il numero rimane costante», fanno sapere dal Comune. Quasi tutti hanno scelto di alloggiare, almeno in questo periodo, da familiari o amici. Sono pochi quelli che si sono recati nelle strutture adibite dal Comune, presso il palazzetto dello sport e in altre appositamente adibite, meno di un centinaio.

Il fronte della frana rimane attivo ma non si registrano peggioramenti. «Al momento – dice il sindaco Massimiliano Conti – dai dati a disposizione possiamo dire che non c’è un peggioramento ma non possiamo ritenere che la frana si sia fermata. Il monitoraggio è in corso anche se le condizioni meteo, con la pioggia di ieri e oggi, non ci agevolano».