Sono 98 le nuove attività storiche nel Bresciano: l’elenco completo

Attività storiche con 40 anni di attività ininterrotta, capaci di rimanere in piedi davanti a crisi economiche, innovazione, ricambio generazionale, Covid, e-commerce. Oggi Regione Lombardia ha conferito il riconoscimento a 607 negozi di cui 98 nel Bresciano (10 in più rispetto allo scorso anno), ampliando così l’albo regionale a ben 3.909 realtà.

Come detto sono 98 i negozi, le botteghe e i locali riconosciuti sul nostro territorio, dalla città alla provincia. Attraverso la tabella che vi proponiamo potete scoprire quali sono e dove si trovano.

Un incremento di iscrizioni al registro regionale - nel 2022 erano 456 (239 negozi, 117 locali e 100 botteghe artigiane, nel 2023 454 (254 negozi, 97 locali e 103 botteghe) - che dimostra l'interesse a veder riconosciuto il lavoro e l’impegno di imprese che vanno ad impreziosire il tessuto economico-sociale dell’economia lombarda e italiana in generale, in tempi in cui la piccola attività, spesse volte familiare, deve misurarsi con i titanici concorrenti del commercio internazionale (vedi Amazon) .

Nel 2024

A questo genere di attività anche nel 2024 è stato dedicato il Bando «Imprese storiche verso il futuro». La suddivisione in base alle categorie racconta di 311 negozi storici, 161 botteghe artigiane storiche, 135 locali storici. I riconoscimenti sono stati deliberati dall'assessorato regionale allo Sviluppo economico presieduto da Guido Guidesi: «Il marchio simboleggia il grazie della Regione nei confronti di chi, col proprio lavoro quotidiano, rende grande la Lombardia e garantisce un presidio fondamentale per le comunità. Studiosi ed esperti dovrebbero analizzare la storia di queste piccole imprese per comprendere davvero dove nasce la forza economica e sociale della nostra terra. ».