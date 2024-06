Qual è il tuo negozio storico preferito? Scrivilo al GdB

I negozi fisici sono sempre più in crisi. Com'è emerso da un'indagine di Confesercenti, nei primi tre mesi del 2024 nella provincia di Brescia sono scomparse 118 imprese del commercio al dettaglio, per una media di quasi 9 negozi in meno ogni settimana.

C'è però chi resiste. Negozi che vanno avanti, di generazione in generazione, fino a diventare «storici». Soltanto nel 2023, sono state ben 86 le insegne bresciane inserite nell’Elenco regionale delle attività storiche della Lombardia. Nella nostra provincia ce ne sono ben 468.

Per diventare «storiche», è bene ricordarlo, le attività commerciali e artigianali devono avere almeno quattro decenni di attività documentata. I requisiti principali per ottenere il riconoscimento sono la continuità nel tempo dell’insegna e del tipo di merce venduta.

