Nebbia troppo fitta sul lago di Garda: salvati due pescatori

Un episodio di inusuale emergenza si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì 17 dicembre, nelle acque del lago di Garda, dove la fitta nebbia ha messo in difficoltà due pescatori.

L’accaduto

Intorno a mezzogiorno , la Sala operativa della Guardia costiera di Salò ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte dei due, che si trovavano su un piccolo natante.

La visibilità ridotta a meno di cinque metri li aveva bloccati, rendendo impossibile orientarsi per rientrare al porto.

La risposta

La risposta è stata immediata: l’unità Gc B135, già impegnata in attività di vigilanza e addestramento nelle vicinanze, si è diretta sul posto. Grazie all’uso del radar, il natante è stato individuato in pochi minuti.

L’equipaggio ha raggiunto i due pescatori, verificandone lo stato di salute, e ha scortato l’imbarcazione fino al porto base, distante circa due miglia nautiche dal punto di intercettazione.

Le condizioni meteorologiche avverse, con temperature prossime allo zero termico, avrebbero potuto causare ulteriori rischi per i pescatori, spiegano dalla Guardia costiera.

Gli avvertimenti

In seguito all’episodio, la stessa Guardia costiera ha ribadito quanto sia fondamentale navigare con prudenza, specialmente in situazioni di condizioni meteorologiche avverse come i banchi di nebbia che oggi hanno interessato il lago di Garda.

È importante – spiegano – avere a bordo uno smartphone o un dispositivo di comunicazione per richiedere soccorso al 112 Nue in caso di necessità e verificare le condizioni meteo prima di intraprendere qualsiasi navigazione.

La prudenza è essenziale in particolare durante la stagione invernale, quando le temperature rigide possono amplificare i rischi.