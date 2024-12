Il 112 ha già dieci anni: 14 milioni di chiamate solo a Brescia

Il sistema Nue 112 lombardo è diventato un modello replicabile a livello nazionale: entrò in funzione il 17 dicembre del 2014

Nue 112 compie dieci anni

Dieci candeline che si traducono in quasi 14 milioni di chiamate gestite, per una media di 3.200 al giorno. Sono i numeri impressionanti della Centrale Nue (Numero unico di emergenza) 112 di Brescia, entrata in funzione il 17 dicembre del 2014 e diventata un punto di riferimento per la sicurezza di milioni di cittadini. La celebrazione Per celebrare questo importante traguardo raggiunto grazie alla passione, alla preparazione e alla competenza del personale che, quotidianamente, garantisce inter