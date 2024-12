‘Ndrangheta a Brescia, Girelli: «Fenomeno preoccupante»

«La notizia degli arresti con accusa di attività mafiosa, ‘ndranghetista, che interessa anche la realtà bresciana non può che suscitare forte preoccupazione». Così il deputato bresciano del Pd Gian Antonio Girelli ha commentato la maxi operazione che ha portato a una trentina di arresti nel Bresciano.

«È l’ennesima conferma di un fenomeno ben presente e radicato anche nel nostro territorio, con pesanti ricadute sulla realtà socioeconomica. Ancora una volta inquirenti e forze dell’ordine, a cui va il nostro plauso e ringraziamento, hanno svolto un importante lavoro di indagine e hanno adottato misure conseguenti».

Infine, l’appello: «È però necessario che anche la società bresciana, dalle istituzioni alle realtà associative, faccia un ulteriore sforzo per diventare sempre più respingente ad ogni forma di mafia. Serve formazione e la messa in rete di attività di contrasto. Serve una forte consapevolezza del pericolo che realtà, come la nostra, ricche di attività, corrono essendo sempre più oggetto di attività mafiosa».