‘Ndrangheta a Brescia, Girelli: «Cosa intende fare il Ministero?»

«Quali concrete iniziative di propria competenza intende adottare il Ministro interrogato per affrontare la questione della presenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso?». Lo chiede il deputato bresciano del Partito democratico Gianni Girelli in un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia Nordio e al ministro dell’Interno Piantedosi dopo i trenta arresti nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Brescia per presunte infiltrazioni della ‘Ndrangheta nel territorio bresciano.

«Come ha ricordato il Procuratore della Repubblica di Brescia in una conferenza stampa – scrive Girelli – l’indagine in corso non è la prima che vede la presenza di organizzazioni di stampo mafioso (Ndrangheta nel caso specifico), sempre secondo il Procuratore i criminali riescono oramai ad infiltrarsi facilmente nel tessuto produttivo prima “aiutando”, ovviamente tra virgolette, gli imprenditori in difficoltà e poi “strozzandoli” rendendoli succubi per l’impossibilità di restituire i prestiti».