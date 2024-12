’Ndrangheta a Brescia: dietro l’inchiesta incroci in carcere e ammissioni

Gli inquirenti iniziano a indagare sul clan Tripodi grazie alle intercettazioni a Canton Mombello

Pm antimafia: Teodoro Catananti e Francesco Carlo Milanesi - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Un’ammissione. «Sono un uomo dei Tripodi di Flero, referenti in Lombardia della ‘ndrangheta». Una frase che da il via ad anni di indagini, intercettazioni e appostamenti. A parlare dietro le sbarre di Canton Mombello nel 2020 in pieno Covid è Vincenzo Iaria, uno dei 30 arrestati giovedì nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Brescia sulle presunte infiltrazioni mafiose nel tessuto economico locale. E uno dei sette accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso che «anche durante il