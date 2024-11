Natale 2024, a Brescia un mese ricco di iniziative

Con l’arrivo delle festività natalizie, Brescia si prepara a vivere un mese pieno di eventi, che trasformeranno la città in un palcoscenico ricco di iniziative.

Luci e tradizioni

Dal 30 novembre al 6 gennaio, la città sarà animata da installazioni luminose, mercatini, spettacoli e attività per grandi e piccoli. Piazza Mercato torna a essere il cuore della magia natalizia con la tradizionale pista del ghiaccio, le giostre, frittelle e zucchero filato. In Corso Zanardelli, invece, si potrà bere il vin brûlé del Natale alpino solidale grazie all'impegno del Gruppo Alpini di Fiumicello.

Un evento imperdibile sarà il ritorno di Luci al Grande, un progetto di lighting design che trasformerà la facciata del Teatro in uno spettacolo dinamico di luci e musica. L’inaugurazione, è prevista per il 1° dicembre e sarà accompagnata dalle note del Mascoulisse Quartet.

Cultura e spettacoli per tutte le età

Tanti saranno i mercatini tematici. Si passa dal Mercato in festa a Largo Formentone, dedicato ai prodotti locali, al Natale solidale al Museo di Santa Giulia: il ricavato delle vendite sosterrà la Croce Bianca. Le famiglie potranno immergersi poi nelle atmosfere natalizie grazie alle letture animate per bambini in piazza Loggia e in sala del Camino di Palazzo Martinengo delle Palle, a cura di Somebody Teatro.

Non mancheranno i momenti dedicati alla cultura: per tutto dicembre, i musei cittadini saranno a ingresso gratuito per i residenti, con visite guidate dedicate ogni domenica alle ore 11.

La Strada Winter e la festa in Stazione

Il circo contemporaneo e il teatro urbano si mescolano nella versione invernale del festival La Strada Winter, che il primo dicembre porterà nelle piazze del centro storico artisti internazionali come la compagnia Rasoterra e il duo Kevin Blaser e Faustino Blanchut.

La novità assoluta saranno gli eventi di animazione al piazzale della Stazione: ogni weekend, spettacoli di artisti di strada, concerti gospel e performance che animeranno un’area da sempre al centro dell’attenzione cittadina.

Capodanno tra musica e cultura

La pinacoteca Tosio Martinengo ospiterà Capodanno al Museo, una serata raffinata che combina cultura ed enogastronomia. A partire dalle 20 gli ospiti potranno godere di un aperitivo di benvenuto, una cena gourmet con prodotti tipici locali e un after-party.

In piazza Loggia il Capodanno prenderà vita dalle 21.30 con un concerto live che vedrà protagonista Joe Bastianich insieme al gruppo La Terza Classe, per una serata all’insegna della musica country. Il countdown di mezzanotte sarà seguito da un DJ set per ballare fino a tarda notte. In Castello, invece, si potrà vivere una serata che mescola tradizione culinaria e intrattenimento musicale. Dalle 20 partirà la festa a cura di Sinapsi e Cipiesse, in collaborazione con We Love Castello.

I portici illuminati lo scorso inverno - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli amanti dello spettacolo troveranno un ricco programma teatrale. Al Teatro Sociale, alle 21.30, andrà in scena Fino alle Stelle, una commedia musicale ambientata negli anni ’50 che racconta di sogni e avventure lungo lo Stivale, mentre al Teatro Borsoni Raphael Gualazzi si esibirà con la sua orchestra in un concerto che fonde jazz, blues e musica classica. Infine, all’Auditorium San Barnaba, si celebreranno le musiche di Ennio Morricone con un omaggio coinvolgente e suggestivo, arricchito dai disegni di Milo Manara.

Per l’ultimo dell’anno il servizio della metropolitana sarà prolungato fino alle 2 del mattino per garantire spostamenti comodi e sicuri.

Un dicembre da vivere insieme

Lo shopping natalizio, il trasporto pubblico agevolato e i momenti di incontro faranno da cornice a un programma che unisce cultura, tradizione e innovazione. L’Amministrazione comunale invita i cittadini e turisti a vivere un Natale all’insegna della partecipazione e della scoperta, trasformando ogni angolo della città in un luogo di festa.

Per il programma completo, consultare la pagina ufficiale del Comune: Buon Natale Brescia 2024.