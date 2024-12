Natale a Desenzano tra musica e spettacoli: gli appuntamenti

Il Natale a Desenzano promette di essere un’esperienza davvero speciale, con eventi che mescolano tradizione e innovazione, coinvolgendo tutta la comunità in un clima di festa e condivisione. La città si prepara ad accogliere i suoi abitanti e i visitatori con un programma ricco di appuntamenti che renderanno il periodo natalizio indimenticabile.

Leggi anche Il Garda è una meta per tutto l’anno, e si prepara per le feste

Il 14 dicembre l’Ente Filarmonico di Desenzano offrirà un concerto di musica natalizia a San Martino della Battaglia, in collaborazione con le associazioni locali.

Il 15 dicembre sarà la volta del gruppo «Gospel Soul», che con la sua energia e le sue armonie gospel e spiritual animerà il centro storico. Questo concerto rappresenterà un momento di pura gioia per tutti coloro che amano la musica corale e l’atmosfera di condivisione che il gospel sa regalare.

Leggi anche Musica e sapori: gli appuntamenti di dicembre a Sirmione

Il 21 dicembre, Rivoltella ospiterà un evento speciale pensato per le famiglie. Le strade si animeranno con attività per bambini come baby dance, truccabimbi a tema natalizio, e laboratori creativi per la realizzazione di addobbi natalizi. Non mancheranno performance itineranti, tra cui artisti sui trampoli e spettacoli di bolle di sapone. Inoltre, sarà possibile incontrare Babbo Natale, che raccoglierà le letterine dei bambini e distribuirà palloncini.

La vigilia di Natale, il 24 dicembre, sarà un’altra occasione per vivere l’autentica tradizione natalizia, con l’esibizione di due zampognari nel centro storico di Rivoltella, che con le loro melodie riporteranno i presenti a un’atmosfera più intima e suggestiva.

Altri appuntamenti imperdibili

Torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Cappelletti

Il 22 dicembre, infatti, si terrà la «Giornata con le Sculture di Ghiaccio», un evento che offrirà spettacolari sculture create con il ghiaccio. E, a tema «ghiaccio», da segnalare c’è il ritorno della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Cappelletti: grandi e piccini potranno divertirsi a scivolare sul ghiaccio dal 1 dicembre.

Il programma degli eventi si concluderà con la tradizionale Festa dell’Ultimo dell’Anno in centro storico, un appuntamento che segnerà il passaggio al nuovo anno con musica e intrattenimento.