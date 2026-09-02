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Musica d’autore: ville, chiese e dimore accolgono tre concerti

Tra i protagonisti anche il giovane pianista Josef Edoardo Mossali
Una delle sale dove si terrà un concerto
Una delle sale dove si terrà un concerto

Tre concerti imperdibili in luoghi di grande fascino. Sabato 12 settembre, alle 20.30, nell’antica biblioteca della canonica – un gioiellino che vale la pena scoprire – è in programma il concerto per clarinetto e chitarra «Classici europei, colonne sonore e Sudamerica». Si esibiscono il clarinettista Gabriele Galvani, apprezzato concertista e titolare della cattedra di clarinetto al Liceo musicale di Verona, e la chitarrista Rosamaria Reato, concertista e docente di chitarra classica. Il duo proporrà un vivace programma che spazia dai classici europei (Rossini, Bach e Mozart) alle colonne sonore (Morricone e Myers), fino alla musica tradizionale sudamericana (Velasquez, Barroso e Piazzolla).

Il giorno successivo, domenica 13 alle 18, si esibirà a Villa Bettoni, a Bogliaco, il giovane pianista Josef Edoardo Mossali. Il recital è promosso nell’ambito del Festival OFF 2026, rassegna che porta nei luoghi più suggestivi della provincia la musica e i protagonisti del 63° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, diretto da Pier Carlo Orizio. Classe 2001, Mossali si è formato al Conservatorio Donizetti di Bergamo, ha vinto numerosi concorsi e collaborato con diverse orchestre. È stato selezionato per il progetto «Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo», promosso in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri. L’ingresso al concerto nella storica dimora settecentesca è consentito previa conferma della prenotazione (biglietteria.brescia@festivalpianistico.it).

Sabato 26, alle 20.30, nella chiesa di San Francesco, conferenza-concerto «Sorella natura. Il Cantico delle Creature», promossa nel contesto delle Conversazioni francescane organizzate dall’Ateneo di Salò. Relatore sarà il professor Pietro Gibellini; l’Ensemble Palma Choralis proporrà, musiche inedite di Egidio Trabattone e Valerio Bona.

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