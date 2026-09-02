Musica d’autore: ville, chiese e dimore accolgono tre concerti

Tre concerti imperdibili in luoghi di grande fascino. Sabato 12 settembre, alle 20.30, nell’antica biblioteca della canonica – un gioiellino che vale la pena scoprire – è in programma il concerto per clarinetto e chitarra «Classici europei, colonne sonore e Sudamerica». Si esibiscono il clarinettista Gabriele Galvani, apprezzato concertista e titolare della cattedra di clarinetto al Liceo musicale di Verona, e la chitarrista Rosamaria Reato, concertista e docente di chitarra classica. Il duo proporrà un vivace programma che spazia dai classici europei (Rossini, Bach e Mozart) alle colonne sonore (Morricone e Myers), fino alla musica tradizionale sudamericana (Velasquez, Barroso e Piazzolla).
Il giorno successivo, domenica 13 alle 18, si esibirà a Villa Bettoni, a Bogliaco, il giovane pianista Josef Edoardo Mossali. Il recital è promosso nell’ambito del Festival OFF 2026, rassegna che porta nei luoghi più suggestivi della provincia la musica e i protagonisti del 63° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, diretto da Pier Carlo Orizio. Classe 2001, Mossali si è formato al Conservatorio Donizetti di Bergamo, ha vinto numerosi concorsi e collaborato con diverse orchestre. È stato selezionato per il progetto «Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo», promosso in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri. L’ingresso al concerto nella storica dimora settecentesca è consentito previa conferma della prenotazione (biglietteria.brescia@festivalpianistico.it).
Sabato 26, alle 20.30, nella chiesa di San Francesco, conferenza-concerto «Sorella natura. Il Cantico delle Creature», promossa nel contesto delle Conversazioni francescane organizzate dall’Ateneo di Salò. Relatore sarà il professor Pietro Gibellini; l’Ensemble Palma Choralis proporrà, musiche inedite di Egidio Trabattone e Valerio Bona.