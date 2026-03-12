Muore schiacciato dal suo trattore: Serle piange Giuliano Franzoni

Stava eseguendo alcuni lavori alla guida di un trattore, nel terreno di sua proprietà: un’operazione che chissà quante volte aveva già svolto nel corso della sua lunga vita professionale. Una volta terminato l’intervento agricolo, avrebbe dovuto raggiungere i familiari all’interno del loro ristorante per preparare tutto nel migliore dei modi in vista del turno di pranzo. Ma ieri Giuliano Franzoni, 64 anni titolare dell’Osteria Antica Fornace di Serle, dal campo in cui stava lavorando non ha più fatto ritorno: è morto a pochi metri dal locale, schiacciato proprio dal mezzo agricolo che stava guidando.

La vicenda

In via Piave è accaduto tutto in un attimo. Erano da poco passate le 9, quando i familiari hanno sentito un tonfo improvviso provenire dall’esterno. Era il rumore del trattore che, ribaltandosi per molti metri nel terreno terrazzato, aveva abbattuto anche alcune recinzioni. Dall’Osteria si sono affacciati subito e, guardando verso il campo, hanno visto il trattore capovolto e il loro caro schiacciato sotto il mezzo, già privo di conoscenza. A quel punto è scattato immediatamente l’allarme al 112, mentre i familiari, disperati, hanno cercato di prestargli le prime cure.

La Centrale operativa di Areu ha attivato un’ambulanza dei volontari di Nuvolento, l’automedica di Gavardo e i Vigili del fuoco di Salò, giunti rapidamente sul posto, mentre da Bergamo si è alzato in volo l’elisoccorso, che a causa della nebbia però non è potuto atterrare. Una volta liberato il corpo, intrappolato sotto il mezzo agricolo, il personale del 118 ha tentato di salvare la vita al ristoratore, ma per lui non c’era più nulla da fare: è deceduto sul posto per le lesioni riportate nell’incidente.

Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri della Compagnia di Brescia e il personale di Ats Brescia, che ora effettuerà tutte le verifiche del caso, trattandosi di un incidente sul lavoro. Il quarto mortale in provincia di Brescia da inizio anno: l’ultimo è avvenuto soltanto la settimana scorsa ai piedi del Monte Maddalena in città, dove ha perso la vita Marco Turra, operaio di 58 anni di Castrezzato; anche lui rimasto schiacciato dal mezzo – in quel caso una ruspa – che stava guidando.

Nel frattempo in via Piave si era formato un capannello di cittadini e amici, richiamati dal rombo dell’elisoccorso e dalle sirene. La notizia della morte del 64enne ha lasciato tutti sgomenti: è stato un continuo via vai di persone, che si sono stretti attorno alla famiglia, straziata dal dolore.

Dal paese (di Enrico Giustacchini)

La notizia della morte di Giuliano Franzoni ha destato a Serle profondo cordoglio. Franzoni era conosciutissimo in paese, dove viveva da sempre, anche per la sua attività di apprezzato ristoratore. L’osteria Antica Fornace era una sua creatura: a lui si deve l’idea coraggiosa, oltre vent’anni fa, di costruire l’edificio che la ospita, al numero 65 di via Piave, in una zona panoramica a mezza strada tra il centro e la frazione di Villa.

Una sfida vinta, con l’esercizio che ha ottenuto nel tempo crescenti consensi. Affiancato dalla moglie Kinga Badon e dalle figlie Anna e Agnese, Franzoni ha reso l’Antica Fornace un punto di riferimento della ristorazione locale, con le classiche specialità locali, cominciando dallo spiedo, ad alternarsi a piatti di altre tradizioni, come quella della cucina polacca, paese d’origine della moglie.

«Giuliano non era solo un bravo professionista e un grande lavoratore: era una persona gentile e sempre disponibile – ricorda la sindaca Chiara Cherchi –. La sua scomparsa, avvenuta in una circostanza drammatica, colpisce l’intera comunità. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia». I funerali saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli.