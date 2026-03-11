Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValsabbia

Si ribalta col trattore a Serle, morto un uomo

Erik Fanetti
La vittima è Giuliano Franzoni, 64 anni, titolare dell’Osteria Antica Fornace. Sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo agricolo che stava guidando in un terreno di sua proprietà
Il luogo dell'incidente mortale a Serle - © www.giornaledibrescia.it
Il luogo dell'incidente mortale a Serle - © www.giornaledibrescia.it
AA

Tragico incidente nella mattinata di oggi a Serle, dove un uomo di 64 anni è morto in seguito a un incidente sul lavoro. Si tratta di Giuliano Franzoni, noto imprenditore di Serle, titolare dell’Osteria Antica Fornace, situata proprio vicino al luogo della tragedia. Da quanto ricostruito finora, l’uomo si trovava in un campo di sua proprietà quando, per cause ancora da accertare, il trattore su cui si trovava si è ribaltato. Il 64enne sarebbe rimasto schiacciato.

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, arrivati con un’ambulanza dei volontari di Nuvolento, l’automedica di Gavardo e l’elisoccorso di Bergamo, insieme ai Vigili del Fuoco di Salò impegnati nell’estrazione del corpo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale di Ats Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
trattore ribaltatoSerle
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario