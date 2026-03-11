Si ribalta col trattore a Serle, morto un uomo

Tragico incidente nella mattinata di oggi a Serle, dove un uomo di 64 anni è morto in seguito a un incidente sul lavoro. Si tratta di Giuliano Franzoni, noto imprenditore di Serle, titolare dell’Osteria Antica Fornace, situata proprio vicino al luogo della tragedia. Da quanto ricostruito finora, l’uomo si trovava in un campo di sua proprietà quando, per cause ancora da accertare, il trattore su cui si trovava si è ribaltato. Il 64enne sarebbe rimasto schiacciato.

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, arrivati con un’ambulanza dei volontari di Nuvolento, l’automedica di Gavardo e l’elisoccorso di Bergamo, insieme ai Vigili del Fuoco di Salò impegnati nell’estrazione del corpo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale di Ats Brescia.