Muore a Pinzolo mentre cerca funghi, addio ad Alberto Berardi

Era in pensione dallo scorso anno, dopo aver lavorato una vita all’istituto zootecnico sperimentale. Abitava con la famiglia a Brescia

Pinzolo e la Val Rendena erano la sua seconda casa. Ci andava in vacanza da oltre trent’anni ed era conosciuto in quei paesi del trentino tanto cari ai bresciani di tutte le età. Da tempo possedeva una casa proprio in quelle zone. Il destino lo attendeva però in quei boschi dove, da sempre, andava in cerca di funghi. Alberto Berardi, pensionato di 64 anni residente a Brescia in via Repubblica Argentina, sabato pomeriggio era uscito per andare a funghi ma non ha mai fatto ritorno dalla moglie. Ne