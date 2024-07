Bresciano trovato morto a Pinzolo, è scivolato in un canale

Il corpo senza vita di Alberto Berardi, 64 anni residente in centro a Brescia, è stato ritrovato ieri sera in località Ruìne di Berghem a Pinzolo, in Val Rendena, dove era andato a funghi. Era un assiduo visitatore della zona, che frequentava da più di 30 anni.

La sua scomparsa è stata denunciata ieri attorno alle 20 dalla moglie, che invano ne attendeva il rientro a casa. Subito sono scattate le ricerche, che prima hanno individuato la sua auto e poi si sono concluse a mezzanotte con il tragico rinvenimento.

Il corpo dell’uomo è stato trovato in un ripido canale nei boschi sopra Pinzolo. Probabilmente, è scivolato e la caduta di 50 metri gli è stata fatale.