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Muore a 12 anni per la stessa malattia rara di cui era morto il fratello

Lutto a Ospitaletto. Si tratta di una sindrome genetica non ancora denominata dalla comunità scientifica
Per la bambina sono state necessarie cure palliative pediatriche
Per la bambina sono state necessarie cure palliative pediatriche

Una famiglia colpita due volte dalla stessa rarissima malattia genetica nel giro di cinque anni. La bambina è morta martedì a 12 anni, a Ospitaletto, ed era affetta da una malattia rara. La stessa patologia nell'agosto 2021 aveva causato la morte del fratello, che aveva 14 anni. La malattia è così rara da non essere ancora stata denominata dalla comunità scientifica.

A darne notizia è il quotidiano locale Bresciaoggi. La malattia, per la quale non esiste una terapia risolutiva, può essere solo rallentata con cure di supporto e negli ultimi mesi aveva reso necessario il ricorso alle cure palliative pediatriche.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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malattia raraOspitaletto
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