Muore a 12 anni per la stessa malattia rara di cui era morto il fratello

Una famiglia colpita due volte dalla stessa rarissima malattia genetica nel giro di cinque anni. La bambina è morta martedì a 12 anni, a Ospitaletto, ed era affetta da una malattia rara. La stessa patologia nell'agosto 2021 aveva causato la morte del fratello, che aveva 14 anni. La malattia è così rara da non essere ancora stata denominata dalla comunità scientifica.
A darne notizia è il quotidiano locale Bresciaoggi. La malattia, per la quale non esiste una terapia risolutiva, può essere solo rallentata con cure di supporto e negli ultimi mesi aveva reso necessario il ricorso alle cure palliative pediatriche.