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﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Moto contro guardrail, motociclista nel dirupo: grave 23enne a Polaveno

Paolo Bertoli
L'incidente è avvenuto nel pomeriggio sulla provinciale che collega la Valtrompia a Iseo, all’altezza di Gombio
L'incidente su una curva all'altezza di Gombio
L'incidente su una curva all'altezza di Gombio
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È stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Civile il motociclista 23enne che nel pomeriggio di oggi è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre, con un gruppo di altri appassionati delle due ruote, stava percorrendo la provinciale 48 tra Ponte Zanano e Iseo. Secondo quanto ha ricostruito la Polizia Locale della Valtrompia il ragazzo avrebbe perso aderenza sull’asfalto mentre la moto percorreva una curva all’altezza di Gombio.

Lo schianto

La motocicletta è finita contro il guardrail ed è rimasta incastrata mentre il giovane è stato sbalzato dalla sella ed è finito nel dirupo che costeggia la strada. Gli amici sono stati i primi a soccorrerlo e poi sono arrivati medici e infermieri inviati dalla centrale unica del soccorso insieme ai Vigili del fuoco. Il ragazzo sarebbe sempre rimasto cosciente. In ogni caso per lui è stato disposto un trasferimento d’urgenza al Civile.

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